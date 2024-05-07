Телеканал Fox News: в США распространяется новый штамм коронавируса FLiRT

В США регистрируется всплеск новой смертоносной группы штаммов коронавируса FLiRT.
Как сообщает телеканал Fox News, наибольшее число распространения получил вариант KP.2, на него приходится 25% всех случаев заражения.
"FLiRT также имеет некоторые тревожные особенности, такие как изменения в спайковом белке, который участвует в том, чтобы помочь SARS-CoV-2, вирусу, вызывающему Covid-19, закрепиться и, таким образом, вызвать заболевание у людей", — сказано в материале.
Симптомы заболевания в основном остаются те же, например, боли в теле, потеря запаха и вкуса, боль в горле, лихорадка, насморк, кашель и одышка. Могут возникнуть проблемы с пищеварением, рвота и диарея.
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