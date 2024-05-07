Телеканал Fox News: в США распространяется новый штамм коронавируса FLiRT

В США распространяется новый штамм коронавируса

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В США регистрируется всплеск новой смертоносной группы штаммов коронавируса FLiRT.

Фото: flickr.com by сайт Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Как сообщает телеканал Fox News, наибольшее число распространения получил вариант KP.2, на него приходится 25% всех случаев заражения.

"FLiRT также имеет некоторые тревожные особенности, такие как изменения в спайковом белке, который участвует в том, чтобы помочь SARS-CoV-2, вирусу, вызывающему Covid-19, закрепиться и, таким образом, вызвать заболевание у людей", — сказано в материале.

Симптомы заболевания в основном остаются те же, например, боли в теле, потеря запаха и вкуса, боль в горле, лихорадка, насморк, кашель и одышка. Могут возникнуть проблемы с пищеварением, рвота и диарея.