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Источник Правда.Ру

Роспотребнадзор готов смягчить требования к парикмахерским

Красота

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что согласна внести изменения в рекомендации своего ведомства, соблюдение которых дает возможность предприятиям, работающим в сфере красоты, постепенно возобновить свою работу после выхода из режима самоизоляции.

Речь идет о требовании к салонам красоты и парикмахерским организовать для каждого клиента отдельные изолированные кабинеты.

Роспотребнадзор готов пойти на уступки

В ходе совещания представителей индустрии красоты с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым, которое проходило удаленно, данный пункт требования был отмечен как один из самых нереалистичных.

Вместо данного требования Ассоциация предприятий индустрии красоты предложила разрешить салонам сделать между рабочими местами ширмы или организовать дистанцию в 1,5 м.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в нижегородских салонах красоты установят камеры видеонаблюдения. Таким образом будет контролироваться соблюдение требований Роспотребнадзора. Видео с камер не будет передаваться ни контролирующим органам местного самоуправления, ни сотрудникам Роспотребнадзора.

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Темы анна попова салоны красоты парикмахерская роспотребнадзор
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