Больше 20 тысяч человек записались в столичные МФЦ за два дня

Получить документы и другие услуги в многофункциональных центрах Москвы в ближайшие дни намерены свыше 20 тысяч человек. Столько заявок специалисты МФЦ приняли за два дня.

МФЦ — 88 центров "Мои документы" — открылись в Москве сегодня, 25 мая. В выходные была открыта предварительная запись. Местные жители могут получить 144 услуги. В день МФЦ будут принимать в общей сложности около 30 тысяч человек.

"Сейчас все доступные в центрах услуги предоставляются по экстерриториальному принципу. 6 услуг оказывают сотрудники МВД, которые ведут прием в офисах "Мои Документы". Для регистрации по месту жительства или по месту пребывания можно обратиться в открытые офисы по территориальному признаку с учетом закрепленных к ним центрам. Выдача всех документов, в том числе по ранее поданным заявлениям, осуществляется также по предзаписи. Если заявитель подал документы в офис, который еще закрыт, получить результат можно в соответствующем ему открытом центре", — сообщает пресс-служба многофункциональных центров Москвы.

Предприняты все необходимые меры безопасности: сотрудников МФЦ проверили на коронавирус, обеспечили масками, перчатками, защитными экранами, отделяющими от посетителей. Москвичам также необходимо быть в маске и соблюдать социальную дистанцию.

Стоит отметить, что сегодня также начали работать в Москве каршеринговые службы.