В Москве возобновили работу МФЦ и каршеринги

В Москве после продолжительной паузы возобновили работу 88 многофункциональных центров. Они открылись в самых густонаселенных районах.

"Сегодня 88 центров госуслуг "Мои документы" возобновили работу. За два дня работы предварительной записи порядка 20 тысяч москвичей подали заявки на получение необходимых документов и услуг", — сообщили в пресс-службе МФЦ.

Также с 25 мая в Москве начали работу сервисы каршеринга. Арендовать машину можно только при наличии цифрового пропуска и на долгосрочный период — на пять дней и более.