В Москве после продолжительной паузы возобновили работу 88 многофункциональных центров. Они открылись в самых густонаселенных районах.
"Сегодня 88 центров госуслуг "Мои документы" возобновили работу. За два дня работы предварительной записи порядка 20 тысяч москвичей подали заявки на получение необходимых документов и услуг", — сообщили в пресс-службе МФЦ.
Также с 25 мая в Москве начали работу сервисы каршеринга. Арендовать машину можно только при наличии цифрового пропуска и на долгосрочный период — на пять дней и более.
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