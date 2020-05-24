Сообщения о том, что людей будут чипировать через вакцину от коронавируса нового типа — это "неуклюжий заказ" и "полный бред".
Так конспирологическую теорию прокомментировал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
"Например, через вакцинацию от гриппа. Только в прошлом году в России вакцинировали 60 миллионов человек, американцы — миллионов 200. Или это весь мир делал бы через детскую вакцинацию, когда у нас все новорожденные вакцинируются от кори, ОКДС, от туберкулеза и так далее", — пояснил медик.
"У нас есть правовая база, чтобы отсекать такую бредовую информацию и блокировать заведомо ложную информацию, а людей, которые ее распространяют, привлекать к ответственности", — напомнил Онищенко.
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