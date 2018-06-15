Стала известна последняя воля великого актера Баталова

Вдова Алексей Баталова посвятила свою жизнь тому, чтобы исполнить последнюю волю супруга. Актер скончался год назад 15 июня. Баталов очень любил свою дочку Марию, она страдает от ДЦП, и хотел, чтобы ее окружали заботой.
Гитана Аркадьевна рассказала, что сейчас полностью сосредоточена на этом, ее перестали волновать бытовые неурядицы. Женщина подчеркнула, что все они померкли на фоне просьбы почившего. И она старается делать все, чтобы максимально долго быть с дочерью.
Семья Баталова все еще не смогла разобраться в "дачном" конфликте. Даже суд не помог разрешить ситуацию: сосед самовольно забрал часть земли, принадлежащей Баталовым, и построил там баню. Захватчик отказывается ее сносить, оправдываясь тем, что по документам не является собственником (территория принадлежит дочери, проживающей в другой стране). По этой причине вдова и дочь не могут бывать в Переделкино.
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