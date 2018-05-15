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Более миллиона детей до шести лет пользуются психиатрическими препаратами

Общество

Частый прием психотропных препаратов сейчас чрезвычайно распространен в США. Их принимает каждый шестой американец. И это явление позитивным не назовешь, учитывая выраженные побочные эффекты и низкую эффективность многих из этих лекарств. Но самый тревожный аспект этой тенденции — большое количество детей, которым дают такие препараты.

Более миллиона детей до шести лет пользуются психиатрическими препаратами. 386921.jpeg

Группа охраны психического здоровья при Гражданской Комиссии по правам человека обращает внимание на тот факт, что более миллиона детей в возрасте до шести лет по всей Америке в настоящее время принимают эти препараты.

Примерно половине из детей - от четырех до пяти лет, 274 804 из них — моложе года. Число малышей, принимающих психотропные лекарства в возрасте от двух до трех лет, еще выше — 370 778.

Согласно собранным данным, по мере взросления детей ситуация только ухудшается. Так, в возрасте от 6 до 12 лет лекарства, влияющие на психику, пьют 4 130 340 детей. Вы наверняка думаете, что большую часть этих цифр составляют лекарства от СДВГ, которые в наши дни назначают всем подряд, но это не так. В действительности же препараты от СДВГ составляют лишь небольшую долю всего массива психотропных средств, которые пьют дети: 1 422 в группе тех, кто моложе годика, и чуть больше 181 000 — дети в возрасте от четырех до пяти.

Доля принимаемых антидепрессантов и антипсихотических средств дает удивительные цифры, но самая большая доля среди препаратов, которыми "кормят" детей, — у лекарств антитревожных. 227 132 детей в возрасте до одного года и почти 248 000 - в возрасте от четырех до пяти принимают эти лекарства. 

Эти цифры еще более шокируют, если принять во внимание, что эксперты считают их заниженными. Отчасти это происходит потому, что некоторые врачи сами выдают психотропные препараты, при этом упаковка может не содержать информации о названии лекарства и показаниях к его приему.

Долгосрочные последствия такой рискованной практики можно только предполагать. Многие врачи получают финансовую выгоду от выписывания психотропных препаратов, но что заставляет родителей пичкать детей сильными лекарствами? Одним из объяснений является горькая правда, что они сами принимают такие препараты и не считают это вредным для здоровья.

На самом деле среди побочных эффектов от приема психотропных препаратов — риски возникновения сердечного приступа, психоза, появление суицидальных мотивов, диабет, инсульт, различные мании и внезапная смерть. Но не только. Именно приемом якобы безобидных препаратов можно объяснить участившиеся случаи детской агрессии, когда жертвами юных стрелков становятся одноклассники и люди, пришедшие в кинотеатр, чтобы немного отдохнуть.

На деле прием сильнодействующих препаратов должен оставаться последней мерой для родителей, когда они точно знают, что более безопасной альтернативы для лечения их чада нет. Небольшая тревожность у детей вполне нормальна и коррекции не требует. Дети просто познают наш мир, и не нужно искать от него спасительной таблетки. Столкнуться с реальностью однажды все равно придется.

Существуют много немедикаментозных возможностей помочь детям справиться с подавленностью и нервозностью, при СДВГ же хорошо помогает комплекс мер, включающий йогу, арт-терапию и дыхательные практики.

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Темы США дети депрессия лекарства
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