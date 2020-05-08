Большинство россиян считают День Победы главным праздником

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл опрос и выяснил, как россияне оценивают важность празднования 75-летия Великой Победы. Большинство респондентов (92%) уверены, что годовщина Победы в Великой Отечественной войне - это главный праздник для нашей страны. А 6% опрошенных считают, что этот праздник - исключительно для ветеранов.

94% россиян присоединятся к минуте молчания

9 мая в 19:00 состоится минута молчания в память о бойцах Красной армии, погибших на фронте, а после этого прозвучит песня "День Победы". Для участия в акции нужно выйти на балкон с портретом родственника, принимавшего участие в Великой Отечественной войне, и спеть эту песню. 94% респондентов заявили о желании принять участие в этой акции.

Акции, которые поддерживают россияне

Кроме того, 84% россиян считают, что в День Победы следует поздравить каждого ветерана лично, позвонив ему на телефон. Эту инициативу взяли на себя волонтёры и работники социальных служб. Ещё 78% опрошенных предлагают помочь ветеранам при помощи видеосвязи пообщаться со своими друзьями и однополчанами из разных уголков страны.

Ещё три четверти россиян (75% респондентов) уверены, что 9 мая должна состояться акция "Мечта победителей". Её суть заключается в исполнении нематериальных желаний ветеранов.