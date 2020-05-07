Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл социологический опрос и выяснил, какие нововведения во время самоизоляции пришлись по нраву россиянам. Кроме того, исследователи узнали, какие преимущества жизни в онлайн-режиме наши сограждане хотят сохранить после снятия ограничений.
В первую очередь, почти половине россиян понравилась возможность работать удалённо. 42% опрошенных не хотят возвращаться в офисы и желают продолжить трудиться на дому. 37% респондентов положительно высказались о дополнительном образовании для взрослых в режиме онлайн. А за возможность получения онлайн-образования в вузах и школах выступили 30% и 29% россиян соответственно.
Кроме того, каждый третий (33%) оценил выставки и спектакли, проводившиеся в виртуальном пространстве, и желает продолжить такую тенденцию после режима самоизоляции. Ещё бы — у нас появилась возможность бесплатно погулять по залам Эрмитажа и услышать камерный оркестр не выходя из дома.
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