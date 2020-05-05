Эксперт объяснил снижение спроса на аренду жилья в России

Из-за пандемии коронавируса и ограничений, введённых для предотвращения распространения инфекции, в России значительно снизился спрос на аренду жилья. Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков объяснил, почему люди стали реже снимать квартиры и дома.

"Спрос снизился, но тут вопрос не в количестве денег, потому что говорить о том, что количество денег у людей уменьшилось за один месяц карантина, наверное, некорректно. Тем более люди, которые снимают жильё, они себе какую-то финансовую подушку делают всегда", — заявил он в беседе с НСН.

Когда восстановится спрос на аренду жилья?

По словам Константина Барсукова, большинство арендаторов заплатили своим арендодателям месячный депозит. Если возникнет действительно сложная финансовая ситуация, то всегда можно договориться пожить за счёт ранее внесённых средств. Эксперт отмечает именно падение спроса, который восстановится лишь тогда, когда люди вновь выйдут на работу.