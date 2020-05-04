Более 200 тысяч человек поучаствовали в акции "Георгиевская ленточка"

Как сообщает пресс-служба движения "Волонтёры победы", в онлайн-акции "Георгиевская ленточка" приняли участие уже более 200 тысяч человек. Участники публикуют на своих страницах в социальных сетях фотографии с георгиевскими лентами.

"В этом году акция проходит онлайн, а волонтеры не раздают ленточки на улице. Их можно получить в магазинах, аптеках и на заправках. Также ленточки привозят ветеранам, когда доставляют им продукты или лекарства", — рассказали в пресс-службе движения "Волонтёры победы".

Как принять участие в онлайн-акции "Георгиевская ленточка"?

Для того чтобы принять участие в акции, необходимо сфотографироваться с ленточкой и опубликовать получившийся снимок в социальных сетях с хэштегами #ГеоргиевскаяЛенточка и #ЛучшеДома. Отмечается, что в акции принимают участие не только россияне, но и жители других стран.

Из-за пандемии коронавируса парад и иные торжества в честь 75-летия Великой Победы пришлось перенести на неопределённый срок. Сообщается, что все мероприятия пройдут после нормализации ситуации и снятия ограничений.