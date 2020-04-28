Президент России Владимир Путин планирует обратиться к россиянам с "большим выступлением" перед совещанием с главами регионов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Действительно, у президента Путина запланировано большое выступление, это действительно так", — сообщил представитель Кремля.
Обращение российского лидера запланировано на 15:00-16:00 по Москве.
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