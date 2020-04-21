Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Новости Все >
Источник Правда.Ру

В Кремле продумывают алгоритм смягчения карантина

Общество

В Кремле продумывают сценарий, по которому будет осуществляться вывод россиян из режима самоизоляции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Для снижения эпидемиологической опасности других вариантов, кроме режима самоизоляции, нет. Это не означает что руководство не думает о том моменте, когда начнется постепенный выход из этого режима. Вы были свидетелями, как президент обсуждал ситуацию с экспертами, слышали точки зрения экспертов: кто-то говорил, что надо открывать школы, кто-то говорил, что надо сейчас выходить на улицу, кто-то говорил, что это был бы непростительный риск. Все эти точки зрения учитываются при принятии решений", — пояснил представитель Кремля.

сценарий коронавирус дмитрий песков режим самоизоляции
Последние материалы
Песков прокомментировал акцию протеста во Владикавказе
"Арсенал" вспомнил о легендарном покере Аршавина
Тверская область получит деньги на развитие туризма
В Кремле усмотрели спекуляцию в обвале цен на нефть
Двое детей погибли при пожаре в Архангельской области
Профессия спортивный врач
Около 100 журналистов заболели коронавирусом
Больше половины новых инфицированных в Москве младше 65 лет
Лукашенко обиделся на Россию из-за гречки
В Калуге готовят к открытию музей Маршала Жукова
Популярное
Россия
МЧС призывает приготовить документы и вещи на случай госпитализации

МЧС советует приготовить документы и необходимые при госпитализации вещи

МЧС призывает приготовить документы и вещи на случай госпитализации
Фурункулез – не мочить и руками не трогать!
Дерматология
Фурункулез – не мочить и руками не трогать!
Новости медицины
Вирусолог объяснил снижение количества заболевших в России за сутки
Бывший СССР
Репетиция восстановления СССР
Любовь Степушова Региональная дурь, или Как реагировать на принуждение к самоизоляции? Любовь Степушова Василий Амирджанов Бомж заплатит штраф за просчеты московских властей Василий Амирджанов Игорь Буккер Судьи пересмотрели дело Иисуса Христа Игорь Буккер
Комментарии
Итогом эпидемии станет неравенство и паранойя?
В Интернете отомстим: Россию потрясет небывалый протест
В Калмыкии нашли нелегальную “криптовалютную ферму”
В Калмыкии нашли нелегальную “криптовалютную ферму”
Наргиз и ее возлюбленного обвинили в обмане организаторов
В Калмыкии нашли нелегальную “криптовалютную ферму”
В Интернете отомстим: Россию потрясет небывалый протест
В Калмыкии нашли нелегальную “криптовалютную ферму”
В Калмыкии нашли нелегальную “криптовалютную ферму”
В Калмыкии нашли нелегальную “криптовалютную ферму”
В Калмыкии нашли нелегальную “криптовалютную ферму”
Режим самоизоляции в России, вероятнее всего, будет продлен
Уткин сравнил Путина с "хромой уткой"
Мигранты - не граждане России, и менять "под них" законы - утопия
Выявлено новое осложнение коронавируса - ДВС-синдром
Голикова доложила Путину о ситуации с коронавирусом
Когда и почему приходит вторая волна коронавируса
Голикова доложила Путину о ситуации с коронавирусом
Бомж заплатит штраф за просчеты московских властей
В Интернете отомстим: Россию потрясет небывалый протест
Водонаева "озверела" от поведения Охлобыстина
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ