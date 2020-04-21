В Кремле продумывают сценарий, по которому будет осуществляться вывод россиян из режима самоизоляции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Для снижения эпидемиологической опасности других вариантов, кроме режима самоизоляции, нет. Это не означает что руководство не думает о том моменте, когда начнется постепенный выход из этого режима. Вы были свидетелями, как президент обсуждал ситуацию с экспертами, слышали точки зрения экспертов: кто-то говорил, что надо открывать школы, кто-то говорил, что надо сейчас выходить на улицу, кто-то говорил, что это был бы непростительный риск. Все эти точки зрения учитываются при принятии решений", — пояснил представитель Кремля.