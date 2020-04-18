Жириновский обвинил МЧС в "преступных" рекомендациях населению

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал россиян продолжать носить медицинские маски на улице, невзирая на последние рекомендации МЧС. Об этом сообщает РИА "Новости".

Ранее в МЧС посоветовали россиянам носить маски только в местах с большим скоплением людей. На улице, по словам специалистов, этого делать не стоит — ведь даже на карантине не стоит забывать о пользе свежего воздуха.