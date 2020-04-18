Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал россиян продолжать носить медицинские маски на улице, невзирая на последние рекомендации МЧС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Ранее в МЧС посоветовали россиянам носить маски только в местах с большим скоплением людей. На улице, по словам специалистов, этого делать не стоит — ведь даже на карантине не стоит забывать о пользе свежего воздуха.
"Это неправильно, это ошибка. Человек идет по улице, мимо него проходит другой, который, скажем, переносит болезнь без симптомов. Он выдыхает воздух, который содержит микрочастицы влаги с вирусом. Вдыхая эти частицы, здоровый человек тоже может заболеть. А маска могла бы задержать их", — написал Жириновский в Telegram, назвав рекомендации МЧС "глупыми и даже преступными".
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