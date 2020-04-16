Новый учебный год могут начать в онлайн

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации рассматривает различные варианты начала нового учебного года осенью. Не исключено, что учащимся вузов придется вернуться к дистанционному обучению. Решение будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса.

"Мы, конечно, рассматриваем разные сценарные варианты. Не исключаем возможности начала учебного года онлайн", — заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Он также отметил, что большинство вузов успешно адаптировались к дистанционной системе обучения. Поэтому экзамены тоже могут быть проведены в онлайн.

"Я имел сегодня возможность переговорить со многими ректорами из самых разных регионов — от Дальнего Востока до центральной части России. Общее настроение, которое фиксируется, я надеюсь, точно так же и в коллективах: в принципе, университеты адаптировались, вузы адаптировались. И есть понимание, что итоговую промежуточную аттестацию вполне можно организовать с помощью тех технологий, которые мы сегодня с вами активно используем", — сказал Фальков.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что регионам разрешили закончить учебный год досрочно.