Министерство науки и высшего образования Российской Федерации рассматривает различные варианты начала нового учебного года осенью. Не исключено, что учащимся вузов придется вернуться к дистанционному обучению. Решение будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса.
"Мы, конечно, рассматриваем разные сценарные варианты. Не исключаем возможности начала учебного года онлайн", — заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
Он также отметил, что большинство вузов успешно адаптировались к дистанционной системе обучения. Поэтому экзамены тоже могут быть проведены в онлайн.
"Я имел сегодня возможность переговорить со многими ректорами из самых разных регионов — от Дальнего Востока до центральной части России. Общее настроение, которое фиксируется, я надеюсь, точно так же и в коллективах: в принципе, университеты адаптировались, вузы адаптировались. И есть понимание, что итоговую промежуточную аттестацию вполне можно организовать с помощью тех технологий, которые мы сегодня с вами активно используем", — сказал Фальков.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что регионам разрешили закончить учебный год досрочно.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.