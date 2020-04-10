В связи со сложившейся из-за коронавируса ситуацией с стране школьники в российских регионах смогут завершить учебный год раньше привычного срока.
Соответствующее решение должны будут приять главы субъектов Федерации, исходя из обстановки на местах.
Об этом сегодня сообщает издание "Педсовет".
Как поясняется в материале, досрочное завершение учебного года возможно для школьников 2 - 8 классов.
Уже известно, что власти Хабаровского края правом изменить срок обучения воспользовались. Там каникулы начнутся:
Старшие классы продолжат учиться дистанционно.
Напомним, что ранее "Правда.Ру" рассказывала о сложностях, с которыми столкнулись участники образовательного процесса после массового перевода школ на дистанционное обучение.
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