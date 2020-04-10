Регионам разрешили закончить учебный год досрочно

В связи со сложившейся из-за коронавируса ситуацией с стране школьники в российских регионах смогут завершить учебный год раньше привычного срока.

Соответствующее решение должны будут приять главы субъектов Федерации, исходя из обстановки на местах.

Об этом сегодня сообщает издание "Педсовет".

Как поясняется в материале, досрочное завершение учебного года возможно для школьников 2 - 8 классов.

Первая "ласточка"

Уже известно, что власти Хабаровского края правом изменить срок обучения воспользовались. Там каникулы начнутся:

для 1-3-их классов - уже со следующей недели,

для 4-6-их - с 20 апреля,

для 7-ого класса - 27 апреля.

Старшие классы продолжат учиться дистанционно.

Напомним, что ранее "Правда.Ру" рассказывала о сложностях, с которыми столкнулись участники образовательного процесса после массового перевода школ на дистанционное обучение.

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