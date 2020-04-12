В Министерстве иностранных дел России сообщили, что более шести тысячам граждан РФ, находящихся за рубежом, были одобрены социальные выплаты.
"По 31 946 заявлениям выполнена сверка установочных данных с МВД России и Минтрансом России (данные обработаны). 5436 заявлений находятся в обработке. 4058 заявлений признано соответствующими требованиям, по ним принято положительное решение о выплатах на 6088 человек, включая членов семей заявителей", - сказано в сообщении ведомства.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.