В Ростове на коронавирус обследуют 120 детей

В городе Ростов-на-Дону под наблюдением врачей находятся 2068 человек, в частности 120 детей.

Об этом журналистам рассказали в городском управлении здравоохранения 30 марта.

"15 человек были изолированы в обсерватор. Пять человек помещены в инфекционное отделение городской больницы №1 имени Семашко", — пояснили в горздраве.

В Ростове-на-Дону появится госпиталь для пациентов с коронавирусом

А ранее СМИ сообщали, что на базе горбольницы №1 имени Семашко развернут госпиталь для зараженных коронавирусом. На эти цели инвестируют около 300 миллионов рублей. В изоляторе смогут находиться 137 пациентов.