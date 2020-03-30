В городе Ростов-на-Дону под наблюдением врачей находятся 2068 человек, в частности 120 детей.
Об этом журналистам рассказали в городском управлении здравоохранения 30 марта.
"15 человек были изолированы в обсерватор. Пять человек помещены в инфекционное отделение городской больницы №1 имени Семашко", — пояснили в горздраве.
А ранее СМИ сообщали, что на базе горбольницы №1 имени Семашко развернут госпиталь для зараженных коронавирусом. На эти цели инвестируют около 300 миллионов рублей. В изоляторе смогут находиться 137 пациентов.
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что среди гостей вечеринки на дне рождения сестры Игоря Куртого Аллы паника.