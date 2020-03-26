МИД приостановил личный прием граждан из-за пандемии

Министерство внутренних дел РФ решило приостановить личный прием граждан в связи с угрозой распространения коронавируса в России.

Об этом сегодня, 26 марта сообщили в пресс-служба МВД России.

Отмечается, что само ведомство и его различные структуры приостановят на время личный прием граждан из-за угрозы распространения COVID-2019. Прием прекратят с завтрашнего дня, с 27 марта.