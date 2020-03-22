Богатые жители России начали покупать аппараты искусственной вентиляции легких, чтобы применить их в случае заражения коронавирусом. Об этом сообщило издание The Moscow Times.
Анонимный источник сообщил изданию, что уже купил один аппарат ИВЛ и планирует приобрести ещё два, однако не может из-за высокого спроса. Поставщики утверждают, что не знают, когда у них будут новые поступления.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.