The Moscow Times: богатые россияне закупаются аппаратами ИВЛ

Богатые жители России начали покупать аппараты искусственной вентиляции легких, чтобы применить их в случае заражения коронавирусом. Об этом сообщило издание The Moscow Times.

Анонимный источник сообщил изданию, что уже купил один аппарат ИВЛ и планирует приобрести ещё два, однако не может из-за высокого спроса. Поставщики утверждают, что не знают, когда у них будут новые поступления.