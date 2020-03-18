Сегодня, 18 марта, на заседании рабочей группы Министерства образования России по координации с региональными управлениями образования, глава ведомства Сергей Кравцов объявил, что весенние каникулы в школах страны в этот раз продлятся три недели.
"В связи с распространением коронавируса принято решение увеличить школьные каникулы. Они продлятся с 23 марта по 12 апреля", — сказал министр.
При этом, по его словам, в указанный период будет "организована поддержка дистанционного обучения:
При необходимости, с соблюдением всех предписаний Роспотребнадзора, ребенка, ученика начальной школы, которого не с кем оставить дома, можно будет привести в школу.
Анзор Музаев, врио начальника Рособрнадзора объявил сегодня, что досрочная сдача ЕГЭ российскими выпускниками переносится на основной период.
По словам Музаева, беспокоиться выпускникам не о чем: все работы будут проверены в срок, на поступлении в вузы перенос дат экзаменов никак не отразится.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.