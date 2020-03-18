Минпросвещения: каникулы в школах продлятся три недели

Сегодня, 18 марта, на заседании рабочей группы Министерства образования России по координации с региональными управлениями образования, глава ведомства Сергей Кравцов объявил, что весенние каникулы в школах страны в этот раз продлятся три недели.

"В связи с распространением коронавируса принято решение увеличить школьные каникулы. Они продлятся с 23 марта по 12 апреля", — сказал министр.

При этом, по его словам, в указанный период будет "организована поддержка дистанционного обучения:

Операторы связи готовы предоставить бесплатный доступ к ключевым цифровым образовательным ресурсам.

Уже открыт бесплатный доступ к электронным учебникам ведущих издательств".

Кравцов успокоил родителей учеников "началки"

При необходимости, с соблюдением всех предписаний Роспотребнадзора, ребенка, ученика начальной школы, которого не с кем оставить дома, можно будет привести в школу.

Еще одно изменение вызвано коронавирусом

Анзор Музаев, врио начальника Рособрнадзора объявил сегодня, что досрочная сдача ЕГЭ российскими выпускниками переносится на основной период.

По словам Музаева, беспокоиться выпускникам не о чем: все работы будут проверены в срок, на поступлении в вузы перенос дат экзаменов никак не отразится.