На Урале выросла смертность от онкологии

В Уральском федеральном округе участились случаи летального исхода от онкологических заболеваний.

Об этом журналистам рассказал полпред президента по УрФО Николай Цуканов.

Он отметил, что "лидером" по этому показателю выступает Курганская область со значением 258 смертей на 100 тысяч населения. Высокий уровень смертности фиксируется в Челябинском (250 на 100 тысяч) и в Свердловском (236 на 100 тысяч) регионах.

Уровень смертности от злокачественных опухолей составляет 1,3% от заболевших по УрФО, притом что в среднем по России он равняется 0,7%, пояснил Цуканов.