В Карачаево-Черкесии будут судить местного жителя, обвиняемого в краже денег у Министерства сельского хозяйства.
Мужчина, как полагают следователи, похитил 16 млн рублей, которые были выделены как субсидия на возмещение части расходов, понесенных в ходе производства сельхозпродукции.
При этом в действительности никакого производства не было. Преступник в 2013–2014-х годах предоставил в Минсельхоз поддельные документы от имени своей дочери, якобы она является руководителем фермерского хозяйства. Женщина как будто бы занимается реализацией инвестпроекта по организации цеха по переработке молока.
Соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова приняла участие в съемках программы "Место встречи" на НТВ.