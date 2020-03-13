Житель КЧР украл у Минсельхоза 16 млн рублей

В Карачаево-Черкесии будут судить местного жителя, обвиняемого в краже денег у Министерства сельского хозяйства.

Мужчина, как полагают следователи, похитил 16 млн рублей, которые были выделены как субсидия на возмещение части расходов, понесенных в ходе производства сельхозпродукции.

При этом в действительности никакого производства не было. Преступник в 2013–2014-х годах предоставил в Минсельхоз поддельные документы от имени своей дочери, якобы она является руководителем фермерского хозяйства. Женщина как будто бы занимается реализацией инвестпроекта по организации цеха по переработке молока.