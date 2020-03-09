Протоиерей Смирнов: "мигранты - будущее России"

Протоиерей Димитрий Смирнов призвал россиян изменить свое отношение к мигрантам.

"В перспективе мигранты будут составлять большинство населения России", — заявил священнослужитель.

Смирнов сообщил, что к нему часто обращаются люди и раскаиваются в том, что они негативно относятся мигрантам. В ответ священнослужитель советует привыкать к данной ситуации и ставит в пример страны Европы.

Кроме того, протоирей Смирнов отметил, что по отношению к России правильнее использовать термин "вырождаемость" вместо "рождаемости", так как численность населения России стремительно снижается, а запрета на аборты нет.

Ранее протоирей Смирнов заявил о том, что девочкам нечего делать в школе.