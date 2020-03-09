Протоиерей Димитрий Смирнов призвал россиян изменить свое отношение к мигрантам.
"В перспективе мигранты будут составлять большинство населения России", — заявил священнослужитель.
Смирнов сообщил, что к нему часто обращаются люди и раскаиваются в том, что они негативно относятся мигрантам. В ответ священнослужитель советует привыкать к данной ситуации и ставит в пример страны Европы.
Кроме того, протоирей Смирнов отметил, что по отношению к России правильнее использовать термин "вырождаемость" вместо "рождаемости", так как численность населения России стремительно снижается, а запрета на аборты нет.
Ранее протоирей Смирнов заявил о том, что девочкам нечего делать в школе.
Президент Украины Владимир Зеленский поставил Российской Федерации ультиматум. Украинский лидер утверждает, что страна выйдет из Минских соглашений.