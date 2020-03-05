Даешь домострой? Протоиерей Смирнов: девочкам нечего делать в школе

Протоиерей РПЦ Дмитрий Смирнов после получившейся весьма сомнительной попытки "заступиться за женщин, которые вынужденно живут в гражданском браке" теперь решил привлечь внимание к проблеме воспитания девочек.

По его мнению, девочкам "ни к чему ходить в школу", потому что там "не прививают им необходимые навыки".

Примерно так заявил протоиерей в эфире радиостанции "Радонеж".

Батюшка привел пример "удачного" воспитания девочки

Рассуждая о воспитании детей, Дмитрий Смирнов поведал о женщине, дочь которой не пошла в 1 класс, чтобы помогать матери с новорожденным ребенком.

"Это же важнее: семилеточку научить обходиться с ребенком, а не читать и писать, что она уже и умеет. Чего там, в этой школе, делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? Чему? А так она будет уже готовая мама. Вот что надо уметь", — заявил батюшка. Помогать родителям с малышами должны девочки, а не старшие родственники. (протоиерей Смирнов)

Способ воспитания непослушных детей.

Лучшим способом добиться послушания от детей протоиерей Смирнов считает "отлучение от благ":

"Я бы сразу все выключил: стирку, уборку в ее комнате, кормление. Вот она открывает холодильник — а там ничего".

Да и вообще, по убеждению батюшки, девочки — про мальчиков он ничего не говорит — по достижении 14 лет, могут начать зарабатывать "на еду и на квартплату в объеме занимаемого места в квартире".

РПЦ: слова Смирнова неправильно истолкованы

Владимир Легойда, глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, первым — как ему и положено по должности — отреагировал на очередное "поучение" протоиерея Смирнова.

По его словам, Смирнов говорил совсем не то, что все услышали. Священник, подчеркивает Легойда, имел в виду важность семейного образования.

"Если кто-то выступает за семейное образование — это еще не повод записать его в мракобесы и враги образования в целом. Я лично не сторонник домашнего образования, но мой близкий друг, предприниматель и меценат, именно на домашнем обучении оставил свою семилетнюю дочь", — сказал он.

Еще несколько слов о взглядах протоиерея Смирнова:

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