Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Даешь домострой? Протоиерей Смирнов: девочкам нечего делать в школе

Общество

Протоиерей РПЦ Дмитрий Смирнов после получившейся весьма сомнительной попытки "заступиться за женщин, которые вынужденно живут в гражданском браке" теперь решил привлечь внимание к проблеме воспитания девочек.

По его мнению, девочкам "ни к чему ходить в школу", потому что там "не прививают им необходимые навыки".

Примерно так заявил протоиерей в эфире радиостанции "Радонеж".

Батюшка привел пример "удачного" воспитания девочки

Рассуждая о воспитании детей, Дмитрий Смирнов поведал о женщине, дочь которой не пошла в 1 класс, чтобы помогать матери с новорожденным ребенком.

"Это же важнее: семилеточку научить обходиться с ребенком, а не читать и писать, что она уже и умеет. Чего там, в этой школе, делать? Учиться зависти, обзыванию, скверным словам, хамству учителям? Чему? А так она будет уже готовая мама. Вот что надо уметь", — заявил батюшка.

Помогать родителям с малышами должны девочки, а не старшие родственники.

(протоиерей Смирнов)

Способ воспитания непослушных детей.

Лучшим способом добиться послушания от детей протоиерей Смирнов считает "отлучение от благ":

"Я бы сразу все выключил: стирку, уборку в ее комнате, кормление. Вот она открывает холодильник — а там ничего".

Да и вообще, по убеждению батюшки, девочки — про мальчиков он ничего не говорит — по достижении 14 лет, могут начать зарабатывать "на еду и на квартплату в объеме занимаемого места в квартире".

РПЦ: слова Смирнова неправильно истолкованы

Владимир Легойда, глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, первым — как ему и положено по должности — отреагировал на очередное "поучение" протоиерея Смирнова.

По его словам, Смирнов говорил совсем не то, что все услышали. Священник, подчеркивает Легойда, имел в виду важность семейного образования.

"Если кто-то выступает за семейное образование — это еще не повод записать его в мракобесы и враги образования в целом. Я лично не сторонник домашнего образования, но мой близкий друг, предприниматель и меценат, именно на домашнем обучении оставил свою семилетнюю дочь", — сказал он.

Еще несколько слов о взглядах протоиерея Смирнова:

Протоиерей Смирнов: мужчины России - "национальная трагедия"

В РПЦ не захотели крестить детей от суррогатных матерей

Протоиерей Смирнов назвал русский народ "народом-убийцей"

Протоиерей Смирнов: "От детей предохраняются, как от бандитов"

Темы рпц девочки священник дмитрий смирнов владимир легойда воспитание девочек протоиерей смирнов
Новости Все >
Фальшивые слухи о коронавирусе обойдутся распространителям в 100 тысяч
Даешь домострой? Протоиерей Смирнов: девочкам нечего делать в школе
ВОЗ: география коронавируса расширяется: за сутки – плюс 4 страны
На Кипре у входа в редакцию издания Cyprus Times взорвалась бомба
В США запретили называть Пригожина "поваром Путина"
В Греции считают, что Эрдоган специально направляет к ним беженцев
Блумберг отказался от поста президента США
Поклонники не узнали Таисию Повалий на новом фото
Росстат обнародовал динамику пенсий в январе
В салоне красоты, в котором погибла женщина, выявлены нарушения
Последние материалы
Фальшивые слухи о коронавирусе обойдутся распространителям в 100 тысяч
Даешь домострой? Протоиерей Смирнов: девочкам нечего делать в школе
ВОЗ: география коронавируса расширяется: за сутки – плюс 4 страны
Рыбы, которые не признают своих ошибок - Гороскоп дня
Куда приводят пиратские карты?
На Кипре у входа в редакцию издания Cyprus Times взорвалась бомба
В США запретили называть Пригожина "поваром Путина"
В Греции считают, что Эрдоган специально направляет к ним беженцев
Блумберг отказался от поста президента США
Поклонники не узнали Таисию Повалий на новом фото
Популярное
Военные новости
Аналитики Nav﻿al News сравнили удар "Циркона" с молнией

ИноСМИ высоко оценили возможности гиперзвуковой ракеты "Циркон".

Аналитики Nav﻿al News сравнили удар "Циркона" с молнией
Северная Корея "пальнула" двумя ракетами в сторону Приморья
Мир. Новости мира
Северная Корея "пальнула" двумя ракетами в сторону Приморья
Биатлон
Опубликовано расписание седьмого этапа Кубка мира по биатлону
Новости Белоруссии
Зачем Белоруссия проводит совместные учения с НАТО
Соломон Соловьев Рыбы, которые не признают своих ошибок - Гороскоп дня Соломон Соловьев Любовь Степушова Снова миллионы беженцев? Европа обсуждает ответ Эрдогану Любовь Степушова Петр Фадеев Коронавирус угрожает российскому бюджету Петр Фадеев
Комментарии
Даешь домострой? Протоиерей Смирнов: девочкам нечего делать в школе
Суд Греции выпустил задержанного по запросу России Мельничука
Эксперт рассказал о позиции Путина на переговорах с Эрдоганом
ЦИК: выделенные на голосование по Конституции деньги рапределены
МОК заявил о подлинности всех документов с подписью Родченкова
ЦИК: выделенные на голосование по Конституции деньги рапределены
МОК заявил о подлинности всех документов с подписью Родченкова
Тайна сбитого "Боинга" - результат большой политики
Турция: мы воевали с Россией 16 раз и готовы сделать это вновь
В ЛНР готовы пойти на компромисс с Украиной при одном условии
В ЛНР готовы пойти на компромисс с Украиной при одном условии
Тайна сбитого "Боинга" - результат большой политики
Тайна сбитого "Боинга" - результат большой политики
Актер Панин захотел сменить гражданство
Блумберг отказался от поста президента США
Возвращение "сонного Джо": соперник Трампа определен?
ЦИК: выделенные на голосование по Конституции деньги рапределены
Международное право, как и любое право, основано на силе
Украинский премьер Алексей Гончарук ушел в отставку
Северная Корея "пальнула" двумя ракетами в сторону Приморья
Губерниев допустил, что Родченков может быть мёртв
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ