В Прикамье прогнозируют резкое похолодание

В Пермском крае метеорологи прогнозируют резкое кратковременное повышение температуры воздуха.

По сведениям Пермского гидрометцентра, 6 марта она может упасть до — 16 °C.

Согласно прогнозу, 4 марта по территории края будет проходить холодный фронт. С ним придут снегопады и сильные метели. На смену ему придет северо-западный антициклон, с которым придет резкое, но недолговременное, похолодание.

Отмечается, что 5 марта будет малооблачно и без осадков. Температура воздуха ночью составит -9…-14°С, днем — -3…-8°С, а 6 марта ночью ожидается -11…-16°С, днем +1…-3°С.