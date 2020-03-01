В Сети началась травля блогерши Екатерины Диденко, у которой погиб муж

Подписчики Екатерины Диденко в Instagram и другие пользователи начали критиковать девушку из-за несчастного случая, который произошел накануне. Напомним, блогерша организовала празднование своего дня рождения в бане. Муж Екатерины Диденко решил бросить в бассейн 25 килограммов сухого льда.

Из-за химической реакции в воздух выделилось большое количество углекислого газа. Это привело к смерти мужа блогерши и еще двух гостей праздника. Сейчас полиция продолжает расследование инцидента. Примечательно, что Диденко позиционирует себя как "провизора". У многих пользователей возникает вопрос, как девушка могла не знать о реакции сухого льда и воды.