Подписчики Екатерины Диденко в Instagram и другие пользователи начали критиковать девушку из-за несчастного случая, который произошел накануне. Напомним, блогерша организовала празднование своего дня рождения в бане. Муж Екатерины Диденко решил бросить в бассейн 25 килограммов сухого льда.
Из-за химической реакции в воздух выделилось большое количество углекислого газа. Это привело к смерти мужа блогерши и еще двух гостей праздника. Сейчас полиция продолжает расследование инцидента. Примечательно, что Диденко позиционирует себя как "провизора". У многих пользователей возникает вопрос, как девушка могла не знать о реакции сухого льда и воды.
"Всему учат, от всего лечат, а мозгов с три горошины", - комментарии такого рода можно заметить на странице девушки, недавно потерявшей мужа.
Экстренный саммит стран Евросоюза, продлившийся два дня, запомнится участникам только числом скандалов, которые сопровождали попытки согласовать новый семилетний бюджет ЕС.