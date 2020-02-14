Дело о дедовщине в "части Шамсутдинова" рассматривается в суде

Сегодня, 14 февраля, Читинский окружной гарнизонный суд отклонил просьбу об особом порядке рассмотрения дела о дедовщине в воинской части 54160.

Той самой, где рядовой Шамсутдинов в октябре расстрелял сослуживцев.

В уголовном деле о дедовщине, слушание по которому состоится 20 февраля, забайкальский стрелок проходит в качестве потерпевшего.

Суть дела

Обвиняемый — Руслан Мухатов, тоже срочник. По версии обвинения, он применял силу к сослуживцам, которые были призваны в армию позже него. Всего потерпевших семеро. Шамсутдинов — один из них.

Дело о дедовщине "рассыпается"

Однако, уже сегодня, в ходе предварительного слушания "что-то пошло не так", как хотелось бы защите обвиняемого в массовом расстреле солдата.

"По сути, в деле о дедовщине в воинской части установлены два преступных эпизода — 15 сентября 2019 года обвиняемый Мухатов наносил удары боксерской перчаткой по рукам и головам молодых солдат. Это раз. И второе: в тот же день он ударил моего подзащитного (Шамсутдинова — прим. ред.) по голени. Другие факты следователями доказаны не были. Мы поэтому и настаивали на том, чтобы дело рассматривалось в обычном порядке, чтобы не было возможности хоть что-то замолчать. И очень удивлены тем, что в протоколах допросов потерпевших указал только один эпизод дедовщины. Изначально-то говорилось о множественных фактах", — говорит адвокат Равиль Тугушев, защитник Шамсутдинова.

Потерпевшие хотят "примирения сторон"

Тем не менее, как следует из сегодняшних заявлений пятерых "потерпевших" парней, оглашенных в ходе предварительного слушания, им в полном объеме ущерб уже возмещен (по 500 рублей каждому), поэтому они

"согласны на прекращение уголовного преследования Мухатова в связи с примирением сторон".

Напомним, что дело о дедовщине в воинской части ЗАТО "Горный" в Забайкалье было выделено 18 декабря из уголовного дела о расстреле сослуживцев срочником Шамсутдиновым.

И, как рассказывала "Правда.Ру", тогда потерпевшие давали показания о системных издевательствах. Но во время официального допроса назвали только один случай.