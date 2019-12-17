Шамсутдинов стал фигурантом еще одного уголовного дела

В истории забайкальской трагедии новый поворот. Солдат — срочник Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев, стал фигурантом еще одного уголовного дела.

Следователи, расследующие расстрел в воинской части пришли к выводу, что неуставные отношения там все же были. Теперь Шамсутдинов и еще несколько солдат срочной службы проходят потерпевшими по делу, возбужденному по статье 335 УК РФ.

Об этом рассказал журналистам адвокат Равиль Тугушев.

По его словам, его подзащитный Рамиль Шамсутдинов рассказал, что перед тем, ставшим роковым дежурством, "ему удалось поспать не более четырех часов".

"Ему не давали спать сослуживцы. Как только удавалось задремать — сразу будили. Заставляли отжиматься и бегать, в том числе и в костюме химзащиты. А лишенный сна и вымотанный морально человек свои действия контролировать не может", —

— говорит адвокат.

Никаких подробностей о новом деле, в котором его подзащитный стал потерпевшим, Равиль Тугушев не рассказывает, ссылаясь на интересы следствия.

"Расследование дела подходит к концу. Думаю, край — в январе, материалы направят для утверждения приговора в прокуратуру. Тогда можно будет говорить предметно".

Напомним, что 25 октября Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых и тяжело ранил еще двоих военнослужащих. И почти сразу после трагедии общество разделилось: одни считали, что солдат - хладнокровный убийца, другие - что он - жертва.