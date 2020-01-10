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Источник Правда.Ру

Стало известно имя подозреваемого в издевательствах над Шамсутдиновым

Общество

Обвиняемым по делу о дедовщине в Забайкальской воинской части, где солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов устроил массовый расстрел военнослужащих, проходит рядовой Рустам Мухатов.

Такую информацию получили в ответ на официальный запрос, направленный в Главное военное следственное управление СК России, журналисты газеты "Ведомости".

Никаких дополнительных деталей, как отмечается сегодня в материале издания, следователи не сообщают, так как расследование уголовного дела о неуставных отношениях продолжается.

Как сообщает сегодня портал URA. RU со ссылкой на отца Рамиля Шамсутдинова, проходящего по этому делу потерпевшим, об издевательствах над ними заявили еще четверо солдат.

"Теперь, вместе с Рамилем, ребят, которые не побоялись рассказать о дедовщине — восемь человек. Но, я уверен: таких на самом деле было больше. Просто они почему-то молчат", — говорит Шамсутдинов — старший.

Напомним, трагедия в воинской части в Забайкалье разыгралась 25 октября. Тогда солдат-срочник в караульном помещении в упор расстрелял своих сослуживцев. Восемь человек скончались на месте, еще двое получили тяжелейшие ранения.

Во время следствия вскрылись факты неуставных отношений в части и "забайкальский стрелок" стал потерпевшим в новом уголовном деле. Которое, кстати, уже в январе будет рассматриваться судом.

Темы дедовщина рустам мухатов рамиль шамсутдинов забайкальский стрелок
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