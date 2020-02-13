Часы тишины в дневное время могут ввести в России

Совет Федерации намерен направить в Министерство юстиции изменения в новый КоАП, в соответствии с которыми в России будут штрафовать за шум в дневное время.

Как сообщают "Известия", создавать шум и проводить "громкие" ремонты в многоквартирных жилых зданиях могут запретить с 13:00 до 15:00 и с 19:00 до 9:00, а также в воскресные и нерабочие праздничные дни.

Какая ответственность ждет нарушителей?

В случае нарушений гражданам придется заплатить административный штраф в размере от 500 до 3 тысяч рублей, а компаниям — от 20 до 40 тысяч рублей.