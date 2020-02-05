Нетрезвых водителей в Оренбуржье оштрафовали на 61 млн рублей

В Оренбургской области в прошлом году с водителей, которых задержали за пьяную езду, взыскали в общей сложности 61 млн рублей штрафов.

По данным УФССП региона, в течение 2019-го года в службу судебных приставов на исполнение поступило свыше 2,7 тыс. документов по поводу взыскания штрафов с нетрезвых водителей. Общая сумма штрафов, которые подлежат взысканию, равняется 86 млн рублей.

Следует подчеркнуть, что на год раньше в УФССП на исполнении было свыше 3,2 тыс. производств на сумму, превышающую 102 млн рублей. По результатам года с проштрафившихся водителей собрали 69 млн рублей.