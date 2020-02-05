Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Источник Правда.Ру

Нетрезвых водителей в Оренбуржье оштрафовали на 61 млн рублей

Общество

В Оренбургской области в прошлом году с водителей, которых задержали за пьяную езду, взыскали в общей сложности 61 млн рублей штрафов.

По данным УФССП региона, в течение 2019-го года в службу судебных приставов на исполнение поступило свыше 2,7 тыс. документов по поводу взыскания штрафов с нетрезвых водителей. Общая сумма штрафов, которые подлежат взысканию, равняется 86 млн рублей.

Следует подчеркнуть, что на год раньше в УФССП на исполнении было свыше 3,2 тыс. производств на сумму, превышающую 102 млн рублей. По результатам года с проштрафившихся водителей собрали 69 млн рублей.

штраф оренбург алкоголь водитель
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Откуда пошли на Руси гусары
Формула небес
Звездные мальчики - Неймар и Роналду - Гороскоп дня
Религия
Светская Россия: Бога могут закрепить в Конституции
Последние материалы
Военнослужащие ВСУ торгуют военной помощью США на украинском "Авито"
Актер "Улиц разбитых фонарей" Дмитрий Бульба умер в Петербурге
Депутат Рады обвинил власти Украины в росте долгов страны
Поправки в Конституцию будут рассматривать четверть года
Хет-трик Овечкина принёс "Вашингтону" победу над "Лос-Анджелесом"
Все кому не лень рвутся править Конституцию: теперь вот и Михалкова
В России предложили прописать виды туризма в законе
ЦБ выявил новый способ обмана с кредитами
Популярное
Мир. Новости мира
Драка пилотов и холод в салоне: Париж не хотел отпускать борт в Москву

Рейс на Москву авиакомпании Air France из парижского аэропорта "Шарль де Голль" отправился сегодня со значительной задержкой. Причина — драка в кабине пилотов.

Драка пилотов и холод в салоне: Париж не хотел отпускать борт в Москву
Наталья Поклонская удивила россиян своим новым образом
Общество
Наталья Поклонская удивила россиян своим новым образом
Психотерапия
Зависимость от лекарств. К чему она может привести?
Новости Украины
Саакашвили предрек Украине распад на пять государств
Соломон Соловьев Звездные мальчики - Неймар и Роналду - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Светская Россия: Бога могут закрепить в Конституции Василий Амирджанов Петр Фадеев Стивену Кингу стало страшно в Facebook Петр Фадеев
Комментарии
Фактически "пустые": Польша купила F-35 без вооружения
Светская Россия: Бога могут закрепить в Конституции
Светская Россия: Бога могут закрепить в Конституции
В украинской версии крушения MH17 не все чисто: экс-сотрудник СБУ
10 лет тюрьмы за задержку зарплаты – новая статья может появиться в УК
Гуайдо приглашен на ежегодное послание американского президента
Поздравления блокадников обернулись травлей
Макрон вступился за Польшу перед Россией
Макрон вступился за Польшу перед Россией
Николай Платошкин: надо не Госсовет усиливать, а Совфед ликвидировать
Как власть рушит общество и пытается откупиться
Макрон вступился за Польшу перед Россией
Для животных предлагают покупать билеты на отдельные места в самолете
Алексей Кустов: "ВФЛА во главе со Шляхтиным обманывает мировое сообщество"
Поздравления блокадников обернулись травлей
Правильна ли тактика Путина в отношении бандеровской Украины
Стали известны подробности шоу Собчак на Первом канале
Эксперт: легкоатлетов России в полном составе не допустят на Олимпиаду
Эксперт: легкоатлетов России в полном составе не допустят на Олимпиаду
Эрдоган объяснил, почему сказал "Слава Украине"
Почему NASA скрывает достоверную информацию о Марсе?
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ