В Рязанской области выделят около 3 млн рублей для кардиопациентов

Примерно 2,8 миллиона рублей выделит Рязанская область на цели приобретения медикаментов для граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Отмечается, что специальный регистр пациентов создадут в Рязанском клиническом кардиодиспансере, лекарства больные получат бесплатно, рассказали журналистам сегодня, 3 февраля, в пресс-службе местного Минздрава.

В реестр будут занесены пациенты высокого риска, которые находятся на диспансерном наблюдении. Перечень медикаментов включает в себя 23 наименования.

Их в течение года в амбулаторных условиях получат пациенты, перенесшие острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также больные, которым было сделано аортокоронарное шунтирование, ангиопластика и другие виды операций.