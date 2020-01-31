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Источник Правда.Ру

Выдача рабочих виз гражданам Китая приостановлена

Общество

Правительство России готовит постановление о временной приостановке рабочих виз гражданам Китая в связи с эпидемией коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Татьяны Голиковой во время заседания оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Мы готовим проект постановления правительства о временном запрете на рабочие визы гражданам Китайской Народной Республики", — сообщила Татьяна Голикова.

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