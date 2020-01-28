Россияне назвали приметы високосного года

Каждый третий россиянин (33%) полагает, что високосный год всегда сложный и приносит несчастья (среди людей в возрасте старше 60 лет — 41%).

Таковыми оказались итоги опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Приметы и суеверия, которые свойственны високосному году, смогли назвать 35% респондентов. Самыми распространенными суевериями стали следующие: год будет тяжелым (10%) и несчастливым (9%). Также в эти годы случается больше смертей (7%) и различные катаклизмы (4%).

Кроме этого, 3% опрошенных считают, что зарегистрированные в этот год браки будут неудачными. Как полагают 2%, лучше не начинать в високосный год ремонт или строительство.