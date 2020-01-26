Израильтянка Наама Иссахар, которую приговорили в России к 7,5 годам колонии за контрабанду наркотиков, попросила президента России Владимира Путина о помиловании. Адвокаты девушки Вадим Клювгант и Алексей Добрынин пояснили, что на позицию девушки повлияли слова Дмитрия Пескова.
Ранее пресс-секретарь российского лидера утверждал, что "российские законы должны исполняться". По мнению Пескова, "девушку нельзя помиловать, если она сама не попросила об этом президента".
Президент России Владимир Путин после прибытия на мероприятия форума памяти жертв Холокоста в Иерусалиме не пожал руку вице-президенту США Майку Пенсу.