Израильтянка Наама Иссахар попросила Путина о помиловании

Израильтянка Наама Иссахар, которую приговорили в России к 7,5 годам колонии за контрабанду наркотиков, попросила президента России Владимира Путина о помиловании. Адвокаты девушки Вадим Клювгант и Алексей Добрынин пояснили, что на позицию девушки повлияли слова Дмитрия Пескова.

Ранее пресс-секретарь российского лидера утверждал, что "российские законы должны исполняться". По мнению Пескова, "девушку нельзя помиловать, если она сама не попросила об этом президента".