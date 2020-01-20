Полицейские Москвы пресекли производство никотиносодержащих смесей, а также изъяли свыше 4,5 тысячи банок готовой к употреблению продукции. Об этом журналистам рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В цехе, который находится в одном из складов на востоке Москвы, была выявлена фасовка никотиносодержащих смесей и ее хранение. В производственном помещении площадью 240 квадратных метров были два станка для фасовки, а также этикетки, наклейки и пакеты. Сотрудники полиции изъяли 33 10-литровых емкости из пластика, по предварительным данным, с никотиновой жевательной смесью, а также свыше 4,5 тысячи банок готовой к употреблению продукции", — пояснила Волк.