Бывшего вице-премьера Дагестана осудили за растрату

Лефортовским судом Москвы был вынесен приговор экс-заместителю председателя правительства Республики Дагестан Шамилю Исаеву за пособничество в особо крупной растрате. Бывшего чиновника осудили на 4,5 года тюрьмы общего режима.

Как передает "Интерфакс", также судом был частично удовлетворен гражданский иск Дирекции единого государственного заказчика-застройщика, по которому с Исаева в счет возмещения материального ущерба было взыскано примерно 56,4 миллиона рублей.

За что чиновник отправится в тюрьму?

Отмечается, что бывшего вице-премьера Дагестана признали виновным в краже более 80 миллионов рублей, которые были выделены из местного бюджета на цели ремонта турбазы "Орлиное гнездо", находящейся в Гунибском районе. При этом сам Исаев собственную вину не признал.