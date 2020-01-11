Следующие длинные выходные ожидают россиян в феврале

Следующая сокращенная рабочая неделя будет в феврале 2020 года. Россияне будут отдыхать в понедельник 24 февраля, поскольку праздник Дня защитника отечества выпадает на воскресение. Более того, аналогичная ситуация произойдет и в марте. Выходными будут 7,8 и 9 марта.

В текущем году жителей России ожидает 248 рабочий дней (пять из них сокращенные), а также 118 выходных дней.