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Следующие длинные выходные ожидают россиян в феврале

Общество

Следующая сокращенная рабочая неделя будет в феврале 2020 года. Россияне будут отдыхать в понедельник 24 февраля, поскольку праздник Дня защитника отечества выпадает на воскресение. Более того, аналогичная ситуация произойдет и в марте. Выходными будут 7,8 и 9 марта.

В текущем году жителей России ожидает 248 рабочий дней (пять из них сокращенные), а также 118 выходных дней.

2020 март отдых работа ферваль выходные сокращенная неделя
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