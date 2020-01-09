В Волгоградской области создадут новые культурные центры

Отдельную госпрограмму по учреждению исторических и культурных центров развития на всей территории региона создадут в Волгоградской области. Об этом стало известно 9 января по результатам оперативного совещания у главы региона.
Как отметил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, местные жители выступили за масштабное благоустройство и освещение территорий, создание современных общественных пространств и спортивных объектов. Работы по созданию новых исторических и культурных центров продолжат, чтобы на еще "более качественном уровне закрепить регион в статусе одного из современных культурных, исторических и туристических центров РФ". Для данных целей в регионе разработают специальную госпрограмму.
"Именно по этой причине столь важно не потерять время и продолжить вести более активную работу, направленную на создание исторических и культурных центров развития по всей территории Волгоградской области в рамках отдельной госпрограммы. По результатам встреч с гражданами я дал целый ряд поручений по будущему развитию учреждений культуры и учреждению на их базе новых современных центров развития", — рассказал глава региона.
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