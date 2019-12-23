Качество алкоголя можно проверить с помощью зажигалки

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин рассказал, как проверить качество алкоголя в домашних условиях. По его словам, нужно аккуратно налить напиток в чайную ложку и попытаться поджечь его зажигалкой. Такую рекомендацию Шапкин дал журналистам агентства городских новостей "Москва".

Определить состав спиртного напитка можно будет по свойствам горящего пламени. Например, голубой цвет пламени будет свидетельствовать о наличии в алкоголе этилового спирта. Если же пламя станет зеленого цвета, то употреблять такой напиток категорически нельзя из-за содержания метилового спирта.