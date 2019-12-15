Нелегально работающих пенсионеров оштрафуют на 120 тысяч рублей

Пенсионный фонд России совместно с налоговой службой усилит меры по контролю поступлений средств на счета пенсионеров. По итогам проверки будет выноситься решение о том, штрафовать пенсионера за нелегальную работу или нет. Максимальный размер штрафа может составить 120 тысяч рублей.

Примечательно, что пенсионер, получающий пенсию с надбавками и нелегально работающий, может быть привлечен к ответственности по статье мошенничество. Законодательство гласит, что пенсионеры должны указывать дополнительные источники дохода. В таком случае их статус меняется на работающих граждан.

Заместитель председателя президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова поддержала такой подход, поскольку получение индексированной пенсии с нелегальными подработками - это нарушение законодательства.