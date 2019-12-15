Пенсионный фонд России совместно с налоговой службой усилит меры по контролю поступлений средств на счета пенсионеров. По итогам проверки будет выноситься решение о том, штрафовать пенсионера за нелегальную работу или нет. Максимальный размер штрафа может составить 120 тысяч рублей.
Примечательно, что пенсионер, получающий пенсию с надбавками и нелегально работающий, может быть привлечен к ответственности по статье мошенничество. Законодательство гласит, что пенсионеры должны указывать дополнительные источники дохода. В таком случае их статус меняется на работающих граждан.
Заместитель председателя президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова поддержала такой подход, поскольку получение индексированной пенсии с нелегальными подработками - это нарушение законодательства.
"Сегодня государство предписывает 385 законом не индексировать пенсии работающим пенсионерам. Можно быть недовольным, можно возмущаться, но закон надо исполнять. Если человек работает неофициально и не платит налоги, но при этом ему продолжают индексировать пенсию- это незаконно", - пояснила Пискунова.
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