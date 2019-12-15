Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Нелегально работающих пенсионеров оштрафуют на 120 тысяч рублей

Общество

Пенсионный фонд России совместно с налоговой службой усилит меры по контролю поступлений средств на счета пенсионеров. По итогам проверки будет выноситься решение о том, штрафовать пенсионера за нелегальную работу или нет. Максимальный размер штрафа может составить 120 тысяч рублей.

Примечательно, что пенсионер, получающий пенсию с надбавками и нелегально работающий, может быть привлечен к ответственности по статье мошенничество. Законодательство гласит, что пенсионеры должны указывать дополнительные источники дохода. В таком случае их статус меняется на работающих граждан.

Заместитель председателя президиума Союза пенсионеров России Людмила Пискунова поддержала такой подход, поскольку получение индексированной пенсии с нелегальными подработками - это нарушение законодательства.

"Сегодня государство предписывает 385 законом не индексировать пенсии работающим пенсионерам. Можно быть недовольным, можно возмущаться, но закон надо исполнять. Если человек работает неофициально и не платит налоги, но при этом ему продолжают индексировать пенсию- это незаконно", - пояснила Пискунова.

Темы штраф закон пенсия налоги работа подработки индексация мошенничество пенсионный фонд людмила пискунова
Актуальная аналитика
Новости Украины
Парижская "нормандия" ничего серьезного Донбассу не дала
Чаепития в Академии
Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 23
Новости спорта
Надя Команечи и еще 5 самых молодых олимпийских чемпионов
Новости Все >
Песков: тет-а-тет Путина и Зеленского прервал Макрон
Нелегально работающих пенсионеров оштрафуют на 120 тысяч рублей
Опубликован список самых популярных гаджетов десятилетия
В Севастополе затонул плавучий док с подводной лодкой
Россиянка рассказала о различиях между китайскими и русскими парнями
Пара трансгендеров из Казани объяснила, почему не хочет заводить детей
Представительница Ямайки победила в конкурсе "Мисс мира - 2019"
Сын Валерии в третий раз за неделю попал в ДТП
Питание фруктами при беременности способствует рождению вундеркинда
Логинов завоевал серебро в гонке преследования на этапе Кубка мира
Последние материалы
Нелегально работающих пенсионеров оштрафуют на 120 тысяч рублей
Опубликован список самых популярных гаджетов десятилетия
В Севастополе затонул плавучий док с подводной лодкой
Россиянка рассказала о различиях между китайскими и русскими парнями
Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 23
Надя Команечи и еще 5 самых молодых олимпийских чемпионов
Пара трансгендеров из Казани объяснила, почему не хочет заводить детей
Представительница Ямайки победила в конкурсе "Мисс мира - 2019"
Сын Валерии в третий раз за неделю попал в ДТП
Начало персидских войн
Популярное
Прибалтика
Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить

Латвия после выхода из СССР захотела зарабатывать за счет банковских операций и транзита. Оба сектора в провале, Рига не знает, на какие деньги ей теперь жить.

Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить
Нацбанк Украины опомнился и запросил транзит российского газа
Новости Украины
Нацбанк Украины опомнился и запросил транзит российского газа
Общество
Жена Лужкова положила ему в гроб сверток
Новости спорта
Спортсмены из WADA передумали судиться с Россией
Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 23 Владимир Губарев Любовь Степушова Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить Любовь Степушова Игорь Буккер Без импичмента: Буш и Обама покрывали преступления Игорь Буккер
Комментарии
Политолог Соловей: Путин будет мстить Зеленскому
Стрелы Нострадамуса, летящие в цель - Гороскоп дня
Политолог Соловей: Путин будет мстить Зеленскому
Сын Валерии в третий раз за неделю попал в ДТП
Ротару вновь отказывается от выступлений в России
Политолог Соловей: Путин будет мстить Зеленскому
Политолог Соловей: Путин будет мстить Зеленскому
Политолог Соловей: Путин будет мстить Зеленскому
Политолог Соловей: Путин будет мстить Зеленскому
В России резко возросла цена на яблоки
Политолог Соловей: Путин будет мстить Зеленскому
Матвиенко объяснила отставку Левченко
Стало известно, сколько может прожить человек без участия медицины
Эксперты рассказали об опасности пеших прогулок
Стало известно, сколько может прожить человек без участия медицины
Олег Шеин: Медведева обманывают или он сам старается?
На кого работает наше правительство
На кого работает наше правительство
На кого работает наше правительство
Латвия не знает, на какие деньги ей теперь жить
На кого работает наше правительство
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ