Предновогодний подарок от Госдумы: в аэропорты возвращаются курилки

На фоне тренда борьбы с курением неожиданным, но желанным подарком для тех, кто так и не расстался с пагубной привычкой, стало решение парламента страны вернуть в здания аэропортов курительные комнаты.

12 декабря в окончательном третьем чтении разрешающий обустраивать такие спецпомещения закон принят нижней палатой парламента практически единогласно. Против были только депутаты от КПРФ.

События этого курящие россияне ждали более двух лет. Обсуждения, порой доходящие до высоко градуса накала страстей, были не только в Думе, но и на самых разных площадках. Причем, народ был в большинстве "за".

Напомним, сервис "Туту.ру" даже специальный сопрос проводил и выяснил, что 4 из 5 взрослых россиян хотели, чтоб курилки в аэропорты вернулись. Почему — читайте здесь.

Самыми "яростными" поборниками борьбы с курением в воздушных гаванях в Думе была фракция ЛДПР. Как говорит автор только что принятого законопроекта единоросс Сергей Боярский, "там в большинстве спортивные молодые профессионалы, и никто не курит, но и они откликнулись в конце концов на просьбу людей, согласились, что у курящих тоже есть права".

Кроме этого, уверен Боярский, комнаты для курения, которые, кстати, в аэропортах были всегда, избавят тех, кто не любит запах дыма от необходимости вдыхать его на подходах к зданиям.