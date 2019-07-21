81% россиян выступают за то, чтобы специальные места для курения были возвращены в аэропорты. Такие результаты представил сервис путешествий "Туту.ру" по итогам исследования. Опрос был проведен среди двух тысяч пользователей сервиса со всем регионов РФ.
4 из 5 участников опроса полностью поддержали инициативу Госдумы о возвращении курилок в "чистые зоны" российских аэропортов. Респонденты отмечают, что лучше курильщики будут курить в специальных местах, чем использовать для этого общественные туалеты.
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Степан Демура считает, что сохраниться в пределах нынешней территории без каких-то серьезных катаклизмов Россия не сможет без внешней помощи.
Степан Демура считает, что сохраниться в пределах нынешней территории без каких-то серьезных катаклизмов Россия не сможет без внешней помощи.
Если даже глава государства одобряет реформы наподобие пенсионной, то власть в стране совсем плоха, считает экономист Валентин Касатонов.