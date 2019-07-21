Опрос: россияне хотят, чтобы в аэропорты вернули курилки

81% россиян выступают за то, чтобы специальные места для курения были возвращены в аэропорты. Такие результаты представил сервис путешествий "Туту.ру" по итогам исследования. Опрос был проведен среди двух тысяч пользователей сервиса со всем регионов РФ.

4 из 5 участников опроса полностью поддержали инициативу Госдумы о возвращении курилок в "чистые зоны" российских аэропортов. Респонденты отмечают, что лучше курильщики будут курить в специальных местах, чем использовать для этого общественные туалеты.