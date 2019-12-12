Жители России потратят рекордные деньги на празднование Нового года

Россияне потратят на празднование Нового года в среднем 19 300 руб., и это рекордная сумма, подсчитали аналитики Deloitte.

Из запланированных расходов в 19 300 руб. на Новый год большая часть трат придется на подарки (46%) и покупку продуктов питания (43%), указывается в исследовании Deloitte "Новый год и Рождество — 2020", проводившееся в восьми странах Западной и Восточной Европы, в частности в РФ с 17 сентября по 20 октября. В нем приняли участие лица в возрасте от 18 до 65 лет.

В 2018-м году планируемые траты наших соотечественников были на уровне 16 900 руб., но в результате люди потратили в среднем 18 324 руб., отмечается в материалах исследования. Кроме этого, в текущем году по сумме трат на подарки россияне почти сравнялись с населением стран Европы, рассказал руководитель группы по обслуживанию компаний сектора розничной торговли "Deloitte СНГ" Владимир Бирюков.