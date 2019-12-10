Ректор МГУ спрогнозировал исчезновение профессий водителя и почтальона

Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий считает, что к 2030 году исчезнут множество привычных профессий. Примечательно, что, по его прогнозу, исчезнут множество "массовых" профессий: почтальон, оператор call-центра, продавец и водитель.

"Исчезнут и ряд интеллектуальных профессий - референт-переводчик, юрисконсульт, а также бухгалтер", - подчеркнул ректор МГУ на конгрессе "Инновационная практика: наука плюс бизнес".

По словам Садовничего, на смену старым профессиям должны прийти новые: специалисты по 3D-технологиям и искусственному интеллекту.