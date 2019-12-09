Экс-президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что первый президент Советского союза "продал родину". По словам Горбачева, слушать Жириновского не стоит.
Также бывший политик назвал лидера ЛДПР клоуном, а его взгляды сравнил с фашистскими.
"Мне абсолютно не важно, что этот человек обо мне пишет или говорит. Всем понятно, что у него взгляды фашистские, а люди не воспринимают его всерьез. Считают клоуном, дураком и недалеким человеком", - пояснил Горбачев.
17-летний подопечный Сергея Шнурова Арсений Курчанин решил исполнить песню "Лишь о тебе мечтая" группы "Руки вверх".