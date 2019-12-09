Горбачев назвал Жириновского клоуном и фашистом

Экс-президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что первый президент Советского союза "продал родину". По словам Горбачева, слушать Жириновского не стоит.

Также бывший политик назвал лидера ЛДПР клоуном, а его взгляды сравнил с фашистскими.