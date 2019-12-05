Стоматолога из США осудят за удаление зубов пациентам без их согласия

Стоматолог из Анкоридж, штат Аляска, США, злоупотреблял наркозом и удалял пациентам зубы, не получая на то их согласия. Об этом пишет Anchorage Daily News.

Так, в 2015-м году дантист Сет Лукхарт и его офис-менеджер Шона Крэнфорд начали работу в одной из местных клиник. В 2016 году стоматолог выкупил бизнес, поменяв название клиники.

По словам пациентов, доктор и его помощница злоупотребляли внутривенным наркозом и вводили его пациентам без показаний на это, для того, чтобы повысить страховые выплаты и счета.

Так, за 2016-й год Лукхарт и Крэнфорд выставили счета за внутривенный наркоз на 2 млн долларов.

Весной 2017 года врачу и его ассистентке предъявили обвинения, а в июне Совет дантистов Аляски лишил Лукхарта лицензии на ведение профессиональной деятельности и проведение наркоза. Сейчас дело стоматолога рассматривает суд.