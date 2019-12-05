Стоматолог из Анкоридж, штат Аляска, США, злоупотреблял наркозом и удалял пациентам зубы, не получая на то их согласия. Об этом пишет Anchorage Daily News.
Так, в 2015-м году дантист Сет Лукхарт и его офис-менеджер Шона Крэнфорд начали работу в одной из местных клиник. В 2016 году стоматолог выкупил бизнес, поменяв название клиники.
По словам пациентов, доктор и его помощница злоупотребляли внутривенным наркозом и вводили его пациентам без показаний на это, для того, чтобы повысить страховые выплаты и счета.
Так, за 2016-й год Лукхарт и Крэнфорд выставили счета за внутривенный наркоз на 2 млн долларов.
Весной 2017 года врачу и его ассистентке предъявили обвинения, а в июне Совет дантистов Аляски лишил Лукхарта лицензии на ведение профессиональной деятельности и проведение наркоза. Сейчас дело стоматолога рассматривает суд.
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