В Ростовской области 58 тыс.человек с алкогольной или наркозависимостью

В Ростовской области примерно 58 тысяч человек страдают от алкогольной или наркотической зависимости. Такие данные привела главный врач регионального наркологического диспансера Елена Малышко.

"Потребителей наркотиков в нашем регионе официально 13,5 тысяч человек, из них — 8 тысяч 200 человек уже заработали зависимость от наркотиков и психотропных препаратов. Другие относятся к потребителям", — уточнила специалист.

Всего, согласно официальной статистике, на Дону зарегистрировано 125 подростков, которые употребляют наркотики, из них 45 являются наркозависимых. При этом не любой запрещенный препарат можно выявить при помощи наркотестов. Специалисты советуют гражданам быть внимательными к своим родным и близким, чтобы своевременно выявить изменения в их поведении.