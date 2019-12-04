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Источник Правда.Ру

Социолог: рост протестных настроений - удар только по президенту

Общество

Многие реформы, проводимые российским правительством, встречены народом негативно. Это стало причиной того, что в обществе растут протестные настроения. По итогу, рейтинг президента страны может, впервые за время его работы на этом посту, стать меньше 60%.

Такие выводы по результатам проведенных "Левада-центром" исследований озвучил Алексей Левинсон, руководитель отдела организации на прошедшей вчера в Москве пресс-конференции.

По словам Левинсона, в российском обществе исстари отношение к происходящему оценивалось прежде в сего с позиции справедливости.

"Если проанализировать протесты последних, например, 20 лет, то мы четко видим, что именно то, что оценивалось, как "несправедливость", становилось их причиной. Не последствия для экономики или политики, а именно справедливость или ее отсутствие", — сказал эксперт.

И напомнил события 2005 года, когда проводилась монетизация льгот: "Пенсионеры по ощущениям своим решили, что их несправедливо лишили льгот, которые они долго имели. Все, наверное, помнят последовавшие за этим выступления? И то, как власти быстро отработали назад".

Социолог считает, что и тогда, в 2005, и сейчас, когда проводится очень непопулярная в народе пенсионная реформа, "протесты прогнозируемы", поскольку воспринимаются, как "покушение власти на справедливость". "Непонятно, как принимающие решения такого масштаба могут быть столь социально неуклюжи, настолько не понимать население своей страны, чтобы замахнуться и ударить по тому, что не только справедливым считается, но и воспринимается как жизненное право трудящегося человека", — сказал Левинсон.

"Вот эта "неуклюжесть" и привела к тому, что заметно выросли "эмоции протеста", — заявил эксперт, рассказывая о результатах серии исследований "Левада-центра. — Сегодня к возможным митингам готовы присоединиться до 53% населения".

Левинсон пояснил, что это вовсе не означает, что толпа из половины взрослых жителей России "пойдет с вилами на Кремль". "53% — это только показатель эмоций. "Но это фантастически много", -говорит эксперт. — И удивительно то, что власть никак не пытается это нивелировать. Ну, если не считать рост штата бойцов Росгвардии".

Как уверен Левинсон, доверие народа теряет от этого всего только президент. "Авторитета ни у Думы, ни у кабмина в народе и без реформ не было. Им поэтому не страшно. А вот поддержка президента, скатившаяся уже до 61% — это серьезно. Как бы дело не закончилось 6%, как у Ельцина".

Темы протест рейтинг социолог "левада-центр" алексей левинсон
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